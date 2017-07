сегодня



Обложка и трек лист нового релиза KIK TRACEE Восемнадцатого августа на CD и двадцать второго сентября на виниле состоится выход сборника демо и раритетов KIK TRACEE, "Big Western Sky":



Disc 1

"Cats In The Cradle" (Demo) *

"Without Love" (Demo)

"Romeo Blues" (Demo)

"Big Western Sky" (Demo)

"Equal Opportunity" (Demo)

"Generation Express" (Demo)

"Strawberry Jam" (Demo)

"System Above" (Demo)

"Tangerine Man" (Demo)

"Bring Home Yesterday" (Demo)

"Don't Need Rules" (Live Demo)

"Shake The House" (Demo)

"You’re So Strange" (Live Acoustic) **

"Lost" (Live)



Disc 2

"Field Trip" (Demo)

"Outta My Bed" (Demo)

"Shine" (Demo)

"Walking With A Dead Girl" (Demo)

"Under The Influence" (Demo)

"Drop In The Ocean" (Demo)

"Blood Brother" (Demo)

"Drop In The Ocean" (Live on Pirate Radio)

"Walking With A Dead Girl" (Live on Pirate Radio) **

"In Trance" (Demo)



* CD/LP Only ** CD/Digital Only









