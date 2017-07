сегодня



PETE WAY, TONY MILLS на новом альбоме WRAITH Британские рокеры WRAITH выпустят новую работу, получившую название "Revelation". четвертого августа на Rain Records/Cargo Records. Сведением занимался Neil Kernon (Dokken, Queensrÿche, Shy), мастеринг провел Andy Sneap (Accept, Kreator, Machine Head, Megadeth). Peter Way (UFO) был соавтором “Under The Hammer”, сведением которой занимался Mike Fraser (Whitesnake, David Coverdale, Blue Murder). Обложку создал Tristan Greatrex (UFO, Vinnie Moore, Michael Schenker), а трек-лист выглядит следующим образом:



“Lifeline”

“Dream Steeler”

“Into The Fire”

“Under The Hammer”

“Leaving Me Again”

“No Respect”

“Invasion”

“Revelation”

“Human Eater”

“Hunted” (Bonus Track)



В качестве гостей в записи принимали участие Pete Way (bass - UFO), Kim Nielsen (bass - Phantom Blue, Asia), Steevi Jaimz (backing vocals - Tigertailz), Tony Mills (backing vocals - Shy, T.N.T).









