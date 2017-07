сегодня



Новый альбом INANIMATE EXISTENCE выйдет летом INANIMATE EXISTENCE выпустят новую работу, получившую название "Underneath A Melting Sky", двадцать пятого августа на The Artisan Era:



“Forever To Burn”

“Underneath A Melting Sky”

“In Moonlight I Am Rebornv

“Blood Of The Beggar”

“The Old Man In The Meadow”

“The Djinn”

“The Unseen Self”

“Formula Of Spores”









