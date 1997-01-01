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Вокалист STAIND на диске с произведениями Джонни Кэша Вокалист STAIND Aaron Lewis сообщил, что примет участие в новом альбоме, включающем поэмы, написанные Джонни Кэшом. Проект, получивший название "Johnny Cash Forever Words: The Music", разрабатывается сыном музыканта, Carter'ом, который ранее опубликовал книгу стихов "Forever Words: The Unknown Poems".



«На прошлой неделе мне повезло быть выбранным John'ом Carter'ом Cash'ем для создания музыки для одного из стихов Джонни Кэша, который пока ещё не имел музыкального сопровождения. И я сделал это там, где Джонни Кэш записывал свой последний материал. И именно в той самой комнате мы всё и записали. Это было просто удивительно. Такая честь!»















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