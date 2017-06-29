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Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла Лидер MEGADETH Dave Mustaine в интервью The Columbus Dispatch сказал о Зале славы рок-н-ролла:



«По сути я уже там с METALLICA, просто ребята об этом умолчали. Но было бы здорово оказаться там со своей командой. Я уверен, что однажды это обязательно случится. Нельзя просто так создать целый стиль музыки и не получить награду за это!»



Далее Dave сказал, что не успокоится, пока не получит Грэмми лично:



«Не подумайте ничего плохого, но на днях я думал о Грэмми, которую вручили MEGADETH. И я подумал, что было бы куда лучше, если бы её вручили Dave'y Mustaine'y, а не MEGADETH. Полагаю, это бы подстегнуло на дальнейшие свершения».







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