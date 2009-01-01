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STRYPER начнут запись осенью Лидер STRYPER MICHAEL SWEET в ходе недавнего интервью рассказал о планах команды:



«Мы планируем начать запись в октябре — мы начнём подготовительный процесс — и, может быть, сможем закончить всё до рождественских праздников, крайний срок — после них. И всё будет выпущено — и я смею на это надеяться — где-то, быть может, в апреле».



Также Michael сказал, что не начинал процесс работы над новым материалом, но обязательно приступит к этому в июле.















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