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*Stryper*



10 июл 2017 : 		 STRYPER начнут запись осенью

15 июн 2017 : 		 STRYPER начнут запись осенью

8 фев 2017 : 		 STRYPER начнут запись осенью

7 дек 2016 : 		 STRYPER могут продолжить без басиста

7 ноя 2016 : 		 Вокалист STRYPER: «Мы не разваливаемся!»

13 окт 2016 : 		 Видео с выступления STRYPER

3 окт 2016 : 		 Видео с выступления STRYPER

25 сен 2016 : 		 STRYPER хотят взять паузу

11 авг 2016 : 		 Вокалист STRYPER о выборах

19 июн 2016 : 		 Фронтмен STRYPER раскритиковал смены состава в культовых группах

31 окт 2015 : 		 Новое видео STRYPER

26 окт 2015 : 		 Успехи в чартах STRYPER

17 окт 2015 : 		 Новое видео STRYPER

16 окт 2015 : 		 EPK от STRYPER

27 сен 2015 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от STRYPER

23 сен 2015 : 		 Вокалист STRYPER представил новую песню

22 сен 2015 : 		 Новая песня STRYPER

18 сен 2015 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2015 : 		 Новая песня STRYPER

26 авг 2015 : 		 Новое видео STRYPER

4 авг 2015 : 		 Новая песня STRYPER

15 июл 2015 : 		 Лидер STRYPER о своём заявлении «мы не христианская группа»

9 июл 2015 : 		 Новая песня STRYPER

5 июл 2015 : 		 Семплы новых песен STRYPER

4 июл 2015 : 		 STRYPER исполняют VAN HALEN

26 июн 2015 : 		 Обложка нового альбома STRYPER

2 июн 2015 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет в октябре

19 май 2015 : 		 Концертный релиз STRYPER выйдет на виниле

23 апр 2015 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE играет на ударных в STRYPER

26 мар 2015 : 		 Лидер STRYPER: «Мы не христианская рок-группа»

10 мар 2015 : 		 Вызов вокалиста STRYPER был принят

5 мар 2015 : 		 STRYPER записали кавер-версию BLACK SABBATH

28 фев 2015 : 		 Название нового альбома STRYPER

26 фев 2015 : 		 Фрагмент нового DVD STRYPER

23 фев 2015 : 		 STRYPER в джакузи

8 фев 2015 : 		 Вокалист STRYPER написал все новые песни за неделю

7 фев 2015 : 		 STRYPER опубликовали сэмпл одной из новых песен

30 янв 2015 : 		 STRYPER вошли в студию, фронтмен обещает "шокировать" фэнов

26 дек 2014 : 		 Рождественский трек от STRYPER

22 дек 2014 : 		 Лидер STRYPER отыграл акустический концерт

17 дек 2014 : 		 Лидер STRYPER о планах на 2015

13 ноя 2014 : 		 STRYPER начнут запись в феврале

10 окт 2014 : 		 Акустика от STRYPER

20 сен 2014 : 		 Лидер STRYPER о решении U2

24 июл 2014 : 		 Концертный релиз STRYPER выйдет в сентябре

27 июн 2014 : 		 Видео с выступления STRYPER

5 май 2014 : 		 Видео с выступления STRYPER

16 апр 2014 : 		 RICHARD CHRISTY присоединился на сцене к STRYPER

5 ноя 2013 : 		 Новая песня STRYPER

5 ноя 2013 : 		 Лидер MEGADETH выбрал песню для видео STRYPER

15 окт 2013 : 		 Новое видео STRYPER

2 окт 2013 : 		 Семплы новых песен STRYPER

24 сен 2013 : 		 STRYPER планируют съемки концерта

29 авг 2013 : 		 Видео с текстом от STRYPER

22 авг 2013 : 		 Семплы новых песен STRYPER

7 авг 2013 : 		 Обложка нового альбома STRYPER

23 июл 2013 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет в ноябре

14 июл 2013 : 		 STRYPER исполнили новую песню

30 май 2013 : 		 STRYPER завершили запись

18 май 2013 : 		 STRYPER начнут сведение в понедельник

8 май 2013 : 		 Название нового альбом STRYPER

7 май 2013 : 		 STRYPER работают над «самой тяжёлой записью»

24 апр 2013 : 		 STRYPER запишут кавер-версию 'Jesus Is Just Alright'

25 мар 2013 : 		 STRYPER выпустят два альбома в этом году и один в 2014

25 мар 2013 : 		 Фронтмен STRYPER об особенностях христианского рока

23 мар 2013 : 		 Вокалисты STRYPER, Ex-TNT в 'Monsters Of Rock Cruise'

26 фев 2013 : 		 EPK от STRYPER

22 фев 2013 : 		 Вокалист STRYPER издаст автобиографию

10 фев 2013 : 		 Новый сингл STRYPER выйдет в феврале

4 фев 2013 : 		 Семплы новых песен STRYPER

4 фев 2013 : 		 TONY HARNELL и JEFF SCOTT SOTO вышли на сцену со STRYPER

31 янв 2013 : 		 STRYPER начнут запись в апреле

28 янв 2013 : 		 TODD LA TORRE присоединился на сцене к STRYPER

15 янв 2013 : 		 STRYPER начнут запись в марте

15 янв 2013 : 		 STRYPER на FRONTIERS RECORDS

11 янв 2013 : 		 Сборник перезаписанных песен STRYPER выйдет в марте

2 дек 2012 : 		 Перезаписанные версии песен STRYPER будут звучать тяжелее оригиналов

5 сен 2012 : 		 Фрагмент нового DVD STRYPER

25 авг 2012 : 		 Новый DVD STRYPER выйдет в октябре

2 авг 2012 : 		 JOHN CORABI исполнил классику QUEEN со STRYPER

1 июн 2012 : 		 Вокалист STRYPER в гостях на ЕР SCOTTY DUNBAR

31 май 2012 : 		 Бывший вокалист TNT и вокалист STRYPER исполнили классику BOSTON, JUDAS PRIEST

4 мар 2012 : 		 Бывший вокалист TNT на сольном альбоме вокалиста STRYPER

2 фев 2012 : 		 Семплы с сольного альбома вокалиста STRYPER

25 дек 2011 : 		 Вокалист STRYPER столкнулся со сложностями, исполняя IRON MAIDEN

7 дек 2011 : 		 Семплы двух новых песен STRYPER

4 ноя 2011 : 		 Вокалист STRYPER работает над сольным диском

15 авг 2011 : 		 Фронтмен STRYPER "проясняет" ситуацию со своим уходом из BOSTON

30 июн 2011 : 		 Видео с выступления STRYPER

14 июн 2011 : 		 Видео с выступления STRYPER

27 мар 2011 : 		 TONY HARNELL выступил со STRYPER

7 фев 2011 : 		 STRYPER исполнили кавер-версию JUDAS PRIEST

28 янв 2011 : 		 STRYPER исполнили песню BOSTON вместе с JEFF SCOTT SOTO

23 янв 2011 : 		 STRYPER исполнили песню SCORPIONS с вокалистом FOZZY

24 дек 2010 : 		 Обложка нового альбома STRYPER

15 дек 2010 : 		 Предварительная дата выхода альбома STRYPER

25 окт 2010 : 		 Выход нового альбома STRYPER перенесен

27 июл 2010 : 		 Семплы с нового альбома STRYPER

26 июл 2010 : 		 Предварительная дата выхода нового альбома STRYPER

11 июл 2010 : 		 Семплы с нового кавер-альбома STRYPER

12 май 2010 : 		 STRYPER выпустят сборник кавер-версий осенью

10 мар 2010 : 		 STRYPER начали запись альбома каверов

15 фев 2010 : 		 Фронтмен STRYPER заявил, что новый альбом покажет группу с другой стороны

4 июн 2009 : 		 Гитарист STRYPER собирается жениться на бывшей девушке по вызову

5 май 2009 : 		 Новая песня STRYPER

2 мар 2009 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет в июле

10 янв 2009 : 		 Семплы с нового альбома STRYPER

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STRYPER начнут запись осенью

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Лидер STRYPER MICHAEL SWEET в ходе недавнего интервью рассказал о планах команды:

«Мы планируем начать запись в октябре — мы начнём подготовительный процесс — и, может быть, сможем закончить всё до рождественских праздников, крайний срок — после них. И всё будет выпущено — и я смею на это надеяться — где-то, быть может, в апреле».

Также Michael сказал, что не начинал процесс работы над новым материалом, но обязательно приступит к этому в июле.

MICHAEL SWEET Wants To Start Composing Next STRYPER Album This Month






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