Видео с текстом от EWIGKEIT

EWIGKEIT опубликовали официальное видео с текстом на песню “Death Is The Portal”, которая взята из нового альбома "Cosmic Man":
“Quantum Eraser”
“Cold Souls”
“Death Is The Portal”
“Neon Ghoul Ride”
“Space Horse”
“Running Away From The Circus”
“Thief In The Sky”
“Time Travelling Medicine Man”
“Back To Beyond”
“Two Minutes To Midnight”
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