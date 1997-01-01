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*Adimiron*



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Новая песня ADIMIRON

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“The Sentinel”, новая песня группы ADIMIRON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Et Liber Eris", выход которого запланирован на третье ноября на Indie Recordings:

“The Sentinel”
“Zero-Sum Game”
“Joshua Tree 37”
“The Coldwalker”
“As Long As It Takes”
“The Unsaid”
“Stainless”
“Zona Del Silencio”

ADIMIRON To Release Et Liber Eris Album In November; New Single вЂњThe SentinelвЂќ Streaming




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