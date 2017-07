сегодня



Новая песня ADIMIRON “The Sentinel”, новая песня группы ADIMIRON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Et Liber Eris", выход которого запланирован на третье ноября на Indie Recordings:



“The Sentinel”

“Zero-Sum Game”

“Joshua Tree 37”

“The Coldwalker”

“As Long As It Takes”

“The Unsaid”

“Stainless”

“Zona Del Silencio”











