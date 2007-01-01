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все новости группы
Die Apokalyptischen Reiter
5 июл 2017
:
Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER
16 июн 2017
:
Видео с текстом от DIE APOKALYPTISCHEN REITER
9 май 2017
:
Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет летом
30 окт 2014
:
Туровое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER
25 май 2014
:
Новая песня DIE APOKALYPTISCHEN REITER
10 май 2014
:
Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER
25 апр 2014
:
Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER
28 мар 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER
4 мар 2014
:
Название нового альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER
31 июл 2013
:
Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет в мае
22 дек 2012
:
Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER
2 окт 2011
:
Лучшее от DIE APOKALYPTISCHEN REITER
12 июн 2011
:
DIE APOKALYPTISCHEN REITER о визите в Россию
14 фев 2011
:
Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER
5 фев 2011
:
Новая песня DIE APOKALYPTISCHEN REITER
24 дек 2010
:
Новая песня DIE APOKALYPTISCHEN REITER
13 ноя 2010
:
Обложка нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER
8 ноя 2010
:
Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет в феврале
31 июл 2010
:
Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER в феврале
1 окт 2009
:
Туровый автобус DIE APOKALYPTISCHEN REITER загорелся по дороге
22 июн 2009
:
Новый концертный альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет с журналом
31 мар 2009
:
DIE APOKALYPTISCHEN REITER поменяли одного участника
19 ноя 2008
:
Концерт DIE APOKALYPTISCHEN REITER в Санкт-Петербурге переносится в клуб Порт
27 авг 2008
:
DIE APOKALYPTISCHEN REITER: новый альбом доступен для прослушивания
14 авг 2008
:
Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER
4 июн 2008
:
DIE APOKALYPTISCHEN REITER: новые песни в сети
8 апр 2008
:
DIE APOKALYPTISCHEN REITER: видео из студии
14 дек 2007
:
Доступен трейлер с нового DVD DIE APOKALYPTISCHEN REITER
3 июн 2007
:
DIE APOKALYPTISCHEN REITER приглашают фэнов принять участие в создании DVD
31 июл 2006
:
Новая композиция DIE APOKALYPTISCHEN REITER в сети
8 июн 2006
:
Новый материал DIE APOKALYPTISCHEN REITER в сети
12 мар 2006
:
DIE APOKALYPTISCHEN REITER выпустят новый альбом и DVD
сегодня
Трейлер нового альбома
DIE APOKALYPTISCHEN REITER
DIE APOKALYPTISCHEN REITER опубликовали трейлер к новому альбому "Der Rote Reiter", выход которого намечен на двадцать пятое августа на Nuclear Blast Records.
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(
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GeraldFromRivia
5 июл 2017, 19:00
Трейлер внушает надежду. Но после откровенной шняги последних двух альбомов, ждать от них второго СфотЭндСтронга или ОлЮНидИзЛав явно не стоит, хотя очень хочется.
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GeraldFromRivia
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).