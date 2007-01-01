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*Die Apokalyptischen Reiter*



5 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

16 июн 2017 : 		 Видео с текстом от DIE APOKALYPTISCHEN REITER

9 май 2017 : 		 Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет летом

30 окт 2014 : 		 Туровое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 май 2014 : 		 Новая песня DIE APOKALYPTISCHEN REITER

10 май 2014 : 		 Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

25 апр 2014 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

28 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

4 мар 2014 : 		 Название нового альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER

31 июл 2013 : 		 Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет в мае

22 дек 2012 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

2 окт 2011 : 		 Лучшее от DIE APOKALYPTISCHEN REITER

12 июн 2011 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER о визите в Россию

14 фев 2011 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

5 фев 2011 : 		 Новая песня DIE APOKALYPTISCHEN REITER

24 дек 2010 : 		 Новая песня DIE APOKALYPTISCHEN REITER

13 ноя 2010 : 		 Обложка нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

8 ноя 2010 : 		 Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет в феврале

31 июл 2010 : 		 Новый альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER в феврале

1 окт 2009 : 		 Туровый автобус DIE APOKALYPTISCHEN REITER загорелся по дороге

22 июн 2009 : 		 Новый концертный альбом DIE APOKALYPTISCHEN REITER выйдет с журналом

31 мар 2009 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER поменяли одного участника

19 ноя 2008 : 		 Концерт DIE APOKALYPTISCHEN REITER в Санкт-Петербурге переносится в клуб Порт

27 авг 2008 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER: новый альбом доступен для прослушивания

14 авг 2008 : 		 Новое видео DIE APOKALYPTISCHEN REITER

4 июн 2008 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER: новые песни в сети

8 апр 2008 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER: видео из студии

14 дек 2007 : 		 Доступен трейлер с нового DVD DIE APOKALYPTISCHEN REITER

3 июн 2007 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER приглашают фэнов принять участие в создании DVD

31 июл 2006 : 		 Новая композиция DIE APOKALYPTISCHEN REITER в сети

8 июн 2006 : 		 Новый материал DIE APOKALYPTISCHEN REITER в сети

12 мар 2006 : 		 DIE APOKALYPTISCHEN REITER выпустят новый альбом и DVD

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Трейлер нового альбома DIE APOKALYPTISCHEN REITER

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DIE APOKALYPTISCHEN REITER опубликовали трейлер к новому альбому "Der Rote Reiter", выход которого намечен на двадцать пятое августа на Nuclear Blast Records.

DIE APOKALYPTISCHEN REITER To Release Der Rote Reiter Album In August; Official Video Trailer #1 Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

GeraldFromRivia
5 июл 2017, 19:00		Трейлер внушает надежду. Но после откровенной шняги последних двух альбомов, ждать от них второго СфотЭндСтронга или ОлЮНидИзЛав явно не стоит, хотя очень хочется.


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