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*Chastain*



5 июл 2017 : 		 Новое видео CHASTAIN

25 апр 2017 : 		 CHASTAIN выпустили сборник лучших песен

13 мар 2017 : 		 Вокалистка CHASTAIN поедет в турне

23 ноя 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE выступили вместе

31 окт 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE выступили вместе

8 сен 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE вновь выйдут на сцену

14 май 2016 : 		 Видео с сольного выступления вокалистки CHASTAIN

29 окт 2015 : 		 Видео с текстом от CHASTAIN

22 окт 2015 : 		 Новая песня CHASTAIN

15 окт 2015 : 		 Лидер CHASTAIN о новом альбоме

12 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома CHASTAIN

1 авг 2015 : 		 Новый альбом CHASTAIN выйдет в ноябре

1 июн 2015 : 		 Винилы CHASTAIN выйдут на Pure Steel Records

6 фев 2015 : 		 Альбомы CHASTAIN выйдут на CD

6 янв 2015 : 		 CHASTAIN планируют выпуск альбома

7 июн 2014 : 		 Новое видео CHASTAIN

22 май 2014 : 		 Новый альбом CHASTAIN без цензуры

20 мар 2014 : 		 Новое видео CHASTAIN

7 янв 2014 : 		 Видео с текстом от CHASTAIN

12 ноя 2013 : 		 Новая песня CHASTAIN

1 ноя 2013 : 		 Новая песня CHASTAIN

21 окт 2013 : 		 Семплы новых песен CHASTAIN

2 окт 2013 : 		 Новый альбом CHASTAIN выйдет в ноябре

5 сен 2013 : 		 Трек-лист нового альбома CHASTAIN

13 июл 2013 : 		 LEATHER LEONE и DAVID T. CHASTAIN работают над новым материалом

31 окт 2012 : 		 Вышел сборник CHASTAIN

14 янв 2011 : 		 Бывшая вокалиска CHASTAIN записала кавер-версию DIO

13 ноя 2010 : 		 Переиздание CHASTAIN и LEATHER в ноябре

3 июн 2010 : 		 Новый сборник CHASTAIN

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Новое видео CHASTAIN

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"All Hail", новое видео группы CHASTAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Bleed Metal 17", выходящего двадцать восьмого августа на Pure Steel Records.

CHASTAIN Release вЂњAll HailвЂќ Video From Upcoming We Bleed Metal 17 Release





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