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*The Midnight Ghost Train*



5 июл 2017 : 		 Видео с текстом от THE MIDNIGHT GHOST TRAIN

3 июн 2017 : 		 Новое видео THE MIDNIGHT GHOST TRAIN

13 май 2017 : 		 Новый альбом THE MIDNIGHT GHOST TRAIN выйдет летом

11 фев 2015 : 		 Видео с текстом от THE MIDNIGHT GHOST TRAIN

19 янв 2015 : 		 Новое видео THE MIDNIGHT GHOST TRAIN

18 дек 2014 : 		 Новое видео THE MIDNIGHT GHOST TRAIN

21 ноя 2014 : 		 Новый альбом THE MIDNIGHT GHOST TRAIN выйдет в феврале

8 авг 2014 : 		 THE MIDNIGHT GHOST TRAIN на NAPALM RECODRS

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Видео с текстом от THE MIDNIGHT GHOST TRAIN

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THE MIDNIGHT GHOST TRAIN опубликовали официальное видео с текстом на песню “The Watchers Nest”, которая взята из выходящего двадцать восьмого июля на Napalm records альбома "Cypress Ave.":

“Tonight”
“Red Eyed Junkie Queen”
“Glenn's Promise”
“Bury Me Deep”
“The Watchers Nest”
“Break My Love”
“Lemon Trees”
“The Boogie Down” (feat. Sonny Cheeba)
“Black Wave”
“The Echo”
“I Can't Let You Go” (Bonus Track)

THE MIDNIGHT GHOST TRAIN Release Lyric Video For вЂњThe Watchers NestвЂќ





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