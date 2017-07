сегодня



Видео с текстом от THE MIDNIGHT GHOST TRAIN THE MIDNIGHT GHOST TRAIN опубликовали официальное видео с текстом на песню “The Watchers Nest”, которая взята из выходящего двадцать восьмого июля на Napalm records альбома "Cypress Ave.":



“Tonight”

“Red Eyed Junkie Queen”

“Glenn's Promise”

“Bury Me Deep”

“The Watchers Nest”

“Break My Love”

“Lemon Trees”

“The Boogie Down” (feat. Sonny Cheeba)

“Black Wave”

“The Echo”

“I Can't Let You Go” (Bonus Track)













