SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
SHARON OSBOURNE в ходе недавнего интервью прокомментировала попытки GENE'a SIMMONS'a запатентовать «козу»:
«Да он дурашка. Он пытается поднять денег с мерчендайза с таким символом, который на самом деле итальянцы использовали сотни лет, и он означал "дьявола". Вот что он значит. И дети на концертах такое делали из года в год. И тут вдруг в первый раз в 74? А где ты был в 1960-е, когда дети делали подобное? Они же делали это потому, что это уже продолжается из поколения в поколение.
Эй, ну хватит уже пытаться выжать денег с постеров и футболок. У тебя и так достаточно».
Waсhturm
hamster
Lord Iscariah
Никита_Михалков
thoxic_ololost
Говорит нам тетя вырезавшая с туровых футболок лицо Carmine Appice, когда тот выбыл из тура, что бы с ним не делеиться потом баблом от мерча.
Просто завидует, что сама не придумала этот пиар-ход раньше.
Blackout 74
Voin of Valhalla
Red One
hamster
Benji Marshall
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