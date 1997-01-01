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SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок» SHARON OSBOURNE в ходе недавнего интервью прокомментировала попытки GENE'a SIMMONS'a запатентовать «козу»:



«Да он дурашка. Он пытается поднять денег с мерчендайза с таким символом, который на самом деле итальянцы использовали сотни лет, и он означал "дьявола". Вот что он значит. И дети на концертах такое делали из года в год. И тут вдруг в первый раз в 74? А где ты был в 1960-е, когда дети делали подобное? Они же делали это потому, что это уже продолжается из поколения в поколение.



Эй, ну хватит уже пытаться выжать денег с постеров и футболок. У тебя и так достаточно».















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