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*Gene Simmons*



6 июл 2017 : 		 SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»

29 июн 2017 : 		 Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а

26 июн 2017 : 		 VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»

22 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS сдал назад

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»

19 июн 2017 : 		 Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS

19 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

11 май 2017 : 		 GENE SIMMONS выпускает новую книгу

16 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает

11 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

20 мар 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

7 мар 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

17 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

6 окт 2016 : 		 GENE SIMMONS о Дональде Трампе

5 сен 2016 : 		 GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»

20 июл 2016 : 		 GENE SIMMONS о мобильниках на концертах

4 июн 2016 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»

12 май 2016 : 		 Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"

30 апр 2016 : 		 Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом

27 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе

10 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.

9 апр 2016 : 		 Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа

31 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа

21 мар 2016 : 		 TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y

18 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»

14 мар 2016 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар

16 фев 2016 : 		 "The Demon" от GENE'a SIMMONS'a

18 окт 2015 : 		 GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв

22 авг 2015 : 		 GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD

5 ноя 2014 : 		 GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов

23 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»

22 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

18 авг 2014 : 		 GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова

16 мар 2009 : 		 GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS

12 мар 2009 : 		 Новый бокс-сет от GENE SIMMONS

15 апр 2008 : 		 GENE SIMMONS снимется в японском кино

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SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»

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SHARON OSBOURNE в ходе недавнего интервью прокомментировала попытки GENE'a SIMMONS'a запатентовать «козу»:

«Да он дурашка. Он пытается поднять денег с мерчендайза с таким символом, который на самом деле итальянцы использовали сотни лет, и он означал "дьявола". Вот что он значит. И дети на концертах такое делали из года в год. И тут вдруг в первый раз в 74? А где ты был в 1960-е, когда дети делали подобное? Они же делали это потому, что это уже продолжается из поколения в поколение.

Эй, ну хватит уже пытаться выжать денег с постеров и футболок. У тебя и так достаточно».

SHARON OSBOURNE Says GENE SIMMONS Was






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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Waсhturm
6 июл 2017, 11:17		Ненасытный жид!

hamster
6 июл 2017, 11:29		Тот момент, когда даже Шарон Осборн шарит в вопросе лучше, чем пархатый говнюк из кисс.

Lord Iscariah
6 июл 2017, 11:40		Говноед совсем оборзел. На костер жида!

Никита_Михалков
6 июл 2017, 12:17		Да,жидок явно перегибает палку.Это тот же Мастейн,только в масштабах покруче.Хотя один х.

thoxic_ololost
6 июл 2017, 12:20		> хватит уже пытаться выжать денег с постеров и футболок

Говорит нам тетя вырезавшая с туровых футболок лицо Carmine Appice, когда тот выбыл из тура, что бы с ним не делеиться потом баблом от мерча.

Просто завидует, что сама не придумала этот пиар-ход раньше.

Blackout 74
6 июл 2017, 12:32		Всё верно сказала ))

Voin of Valhalla
6 июл 2017, 12:42		Хоть кто то ему в лицо "иди нахуй" завуалированно.

Red One
6 июл 2017, 14:35		Ну так-то Шэрон сама еврейка, если кто-то из комментаторов выше не в курсе

hamster
6 июл 2017, 14:38		Red One, рыбак рыбака... :D

Benji Marshall
6 июл 2017, 14:50		достойные конкуренты, из тех, с кем хорошо дерьмо есть - всегда поделятся


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