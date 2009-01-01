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Лидер MEGADETH о причинах ухода Marty В ходе недавнего разговора с AXS лидер MEGADETH Dave Mustaine ответил на вопрос о том, как он выбирает, кто из гитаристов будет играть соло в той или иной песне:



«Всё очень просто. Всё основано на ритме. Я больше ритм-гитарист, а не соло-гитарист. Я считаю себя опытным соло-гитаристом, но когда ритм становится слишком сложным, я не могу следовать за ним на хорошем уровне. А другие могут. Так что я больше отвечаю за ритм, а соло уже их работа. Но когда ритм простой, я пишу соляки. Обычно всё работает именно так. Но иногда случается, что это не срабатывает.



Одной из основных причин, по которой Marty Friedman покинул MEGADETH, был соляк в "Breadline". Это песня, в которой он хотел сделать соло. И он сделал это, но когда мы получили готовый вариант, наш менеджмент сказал: "Нам не нравится это соло". Marty уже ушёл, так что я согласился всё переделать. Но я сказал им, чтобы они сказали это Marty, что им не понравилось его соло и мне пришлось переделывать его, потому что я знал, что иначе могут возникнуть проблемы. Ну а потом мы сидели в аппаратной, и дело доходит до этой песни. Все здесь, все очень взбудоражены. Я весь из себя расслабленный, счастливый и ничего не подозревающий, потому что думал, что они всё ему сказали насчёт соло. Так вот, дело доходит до песни, и звучит моё соло. Dave и я смотрим на Marty и видим, что у того текут слезы. Я подумал: "Боже мой! Они ему ничего не сказали". Я чувствовал себя ужасно. Вот из-за таких мелочей всё херится к чертям. Люди не знают об этой подноготной. Они думаю, что это мой косяк. Я не снимаю с себя части ответственности, без вопросов, да. Но кто забыл сказать об этом ему?»







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