Фраза, имя группы
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все новости группы
System of a Down
6 июл 2017
:
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Новый альбом... не сейчас»
2 июн 2017
:
Видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
11 окт 2016
:
SYSTEM OF A DOWN едут в тур летом
22 авг 2016
:
Гитарист SYSTEM OF A DOWN присоединился на сцене к MILLENNIALS
7 май 2016
:
SERJ TANKIAN потеплел к возвращению SYSTEM OF A DOWN?
13 окт 2015
:
SYSTEM OF A DOWN получат награду института Parajanov-Vartanov
25 сен 2015
:
Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
25 апр 2015
:
Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN
19 апр 2015
:
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
15 апр 2015
:
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У нас нет точных сроков по выпуску альбома»
5 апр 2015
:
Ударник SYSTEM OF A DOWN: будущий концерт в Армении для нас важнее нового альбома
31 мар 2015
:
Басист SYSTEM OF A DOWN снял трейлер для "Mortal Kombat"
25 мар 2015
:
Басист SYSTEM OF A DOWN утверждает, что у группы уже готово несколько новых песен
10 янв 2015
:
SERJ TANKIAN о возможности записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN
27 ноя 2014
:
SYSTEM OF A DOWN объявили о туре
22 окт 2013
:
Колыбельные от SYSTEM OF A DOWN
28 сен 2013
:
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN работает над альбомом кавер-версий
19 авг 2013
:
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: "новый альбом грядет"
5 авг 2013
:
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
5 авг 2013
:
SERJ TANKIAN вновь отрицает слухи о записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN
5 июн 2013
:
SERJ TANKIAN о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN
21 май 2013
:
SYSTEM OF A DOWN о заявлении басиста
21 май 2013
:
По словам басиста SYSTEM OF A DOWN, SERJ TANKIAN «задерживает группу»
25 мар 2013
:
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о новом альбоме
17 авг 2012
:
Вокалист DEFTONES присоединился на сцене к SYSTEM OF A DOWN
15 авг 2012
:
Вокалист SYSTEM OF A DOWN не против выпуска сборника лучших песен с нереализованном материалом
7 авг 2012
:
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что работа над новым альбомом начнётся в следующем году
6 авг 2012
:
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Мы пока не рассматривали вопрос о новой записи»
5 авг 2012
:
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
8 май 2012
:
Вокалист SYSTEM OF A DOWN: "У нас нет планов записывать альбом"
3 мар 2012
:
Ударник SLIPKNOT выступил с SYSTEM OF A DOWN
3 окт 2011
:
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
25 авг 2011
:
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN принял участие в публичной дискуссии
17 июн 2011
:
SYSTEM OF A DOWN исполнили кавер DIRE STRAITS
7 июн 2011
:
Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN
28 май 2011
:
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
17 май 2011
:
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о реюнионе
14 май 2011
:
Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN
12 май 2011
:
SYSTEM OF A DOWN открыли турне
10 апр 2011
:
SYSTEM OF A DOWN принимают заявки на сет-лист
10 фев 2011
:
SYSTEM OF A DOWN провели первую репетицию за 5 лет
30 ноя 2010
:
SYSTEM OF A DOWN подтвердили реюнион
28 ноя 2010
:
SYSTEM OF A DOWN выступят на шведском фестивале METALTOWN
27 ноя 2010
:
SYSTEM OF A DOWN будут со-хэдлайнерами на ROCK AM RING/ROCK IM PARK
19 ноя 2010
:
SYSTEM OF A DOWN планируют камбэк-тур в 2011
26 янв 2010
:
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о реюнионе
12 янв 2010
:
SYSTEM OF A DOWN планируют реюнион?
17 мар 2008
:
Новости от SYSTEM OF A DOWN
10 окт 2007
:
Участники SYSTEM OF A DOWN работают над дебютником SCARS ON BROADWAY
2 авг 2007
:
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выбрал первый сингл со своего сольного альбома
25 июл 2007
:
Фронтмен SYSTEM OF A DOWN сконцентрировался на сольной карьере
4 май 2007
:
Первый сольный альбом фронтмена SYSTEM OF A DOWN почти готов
31 дек 2006
:
Будущее SYSTEM OF A DOWN неопределено
22 сен 2005
:
SYSTEM OF A DOWN: раскрыт треклист альбома "Hypnotize"
27 авг 2005
:
'Hypnotize' от SYSTEM OF A DOWN уже в ноябре
7 сен 2002
:
System Of A Down на MTV
сегодня
Барабанщик
SYSTEM OF A DOWN
: «Новый альбом... не сейчас»
Басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian принял участие в сессии вопросов и ответов, в ходе которой его спросили о нынешнем статусе нового альбома:
«Я также жду новый альбом. Ничего не происходит. Я не знаю. И не знаю, когда он будет. Не сейчас уж точно».
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Powerslave85
6 июл 2017, 13:07
Печально, что одна из самых ярких групп 2000-х демонстрирует творческую импотенцию.
Mistis
6 июл 2017, 13:13
да давно уже пора забить
Insomnium
6 июл 2017, 14:17
потенция как раз во все стороны, только не в соад. особенно Сержа касается
Red One
6 июл 2017, 14:36
Чуваки, короч, даже не общаются, выходят на сцену, отыгрывают свои партии и расходятся
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).