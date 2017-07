сегодня



Барабанщик SYSTEM OF A DOWN : «Новый альбом... не сейчас» Басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian принял участие в сессии вопросов и ответов, в ходе которой его спросили о нынешнем статусе нового альбома:



«Я также жду новый альбом. Ничего не происходит. Я не знаю. И не знаю, когда он будет. Не сейчас уж точно».















+2 -2



( 4 ) просмотров: 1114