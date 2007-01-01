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*System of a Down*



6 июл 2017 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Новый альбом... не сейчас»

2 июн 2017 : 		 Видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

11 окт 2016 : 		 SYSTEM OF A DOWN едут в тур летом

22 авг 2016 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN присоединился на сцене к MILLENNIALS

7 май 2016 : 		 SERJ TANKIAN потеплел к возвращению SYSTEM OF A DOWN?

13 окт 2015 : 		 SYSTEM OF A DOWN получат награду института Parajanov-Vartanov

25 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

25 апр 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

19 апр 2015 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

15 апр 2015 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У нас нет точных сроков по выпуску альбома»

5 апр 2015 : 		 Ударник SYSTEM OF A DOWN: будущий концерт в Армении для нас важнее нового альбома

31 мар 2015 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN снял трейлер для "Mortal Kombat"

25 мар 2015 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN утверждает, что у группы уже готово несколько новых песен

10 янв 2015 : 		 SERJ TANKIAN о возможности записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2014 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили о туре

22 окт 2013 : 		 Колыбельные от SYSTEM OF A DOWN

28 сен 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN работает над альбомом кавер-версий

19 авг 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: "новый альбом грядет"

5 авг 2013 : 		 Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN

5 авг 2013 : 		 SERJ TANKIAN вновь отрицает слухи о записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN

5 июн 2013 : 		 SERJ TANKIAN о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

21 май 2013 : 		 SYSTEM OF A DOWN о заявлении басиста

21 май 2013 : 		 По словам басиста SYSTEM OF A DOWN, SERJ TANKIAN «задерживает группу»

25 мар 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о новом альбоме

17 авг 2012 : 		 Вокалист DEFTONES присоединился на сцене к SYSTEM OF A DOWN

15 авг 2012 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN не против выпуска сборника лучших песен с нереализованном материалом

7 авг 2012 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что работа над новым альбомом начнётся в следующем году

6 авг 2012 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Мы пока не рассматривали вопрос о новой записи»

5 авг 2012 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

8 май 2012 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: "У нас нет планов записывать альбом"

3 мар 2012 : 		 Ударник SLIPKNOT выступил с SYSTEM OF A DOWN

3 окт 2011 : 		 Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN

25 авг 2011 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN принял участие в публичной дискуссии

17 июн 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили кавер DIRE STRAITS

7 июн 2011 : 		 Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN

28 май 2011 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

17 май 2011 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о реюнионе

14 май 2011 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

12 май 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN открыли турне

10 апр 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN принимают заявки на сет-лист

10 фев 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN провели первую репетицию за 5 лет

30 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN подтвердили реюнион

28 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN выступят на шведском фестивале METALTOWN

27 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN будут со-хэдлайнерами на ROCK AM RING/ROCK IM PARK

19 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN планируют камбэк-тур в 2011

26 янв 2010 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о реюнионе

12 янв 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN планируют реюнион?

17 мар 2008 : 		 Новости от SYSTEM OF A DOWN

10 окт 2007 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN работают над дебютником SCARS ON BROADWAY

2 авг 2007 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выбрал первый сингл со своего сольного альбома

25 июл 2007 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN сконцентрировался на сольной карьере

4 май 2007 : 		 Первый сольный альбом фронтмена SYSTEM OF A DOWN почти готов

31 дек 2006 : 		 Будущее SYSTEM OF A DOWN неопределено

22 сен 2005 : 		 SYSTEM OF A DOWN: раскрыт треклист альбома "Hypnotize"

27 авг 2005 : 		 'Hypnotize' от SYSTEM OF A DOWN уже в ноябре

7 сен 2002 : 		 System Of A Down на MTV

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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Новый альбом... не сейчас»

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Басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian принял участие в сессии вопросов и ответов, в ходе которой его спросили о нынешнем статусе нового альбома:

«Я также жду новый альбом. Ничего не происходит. Я не знаю. И не знаю, когда он будет. Не сейчас уж точно».

New SYSTEM OF A DOWN Album






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Powerslave85
6 июл 2017, 13:07		Печально, что одна из самых ярких групп 2000-х демонстрирует творческую импотенцию.

Mistis
6 июл 2017, 13:13		да давно уже пора забить

Insomnium
6 июл 2017, 14:17		потенция как раз во все стороны, только не в соад. особенно Сержа касается

Red One
6 июл 2017, 14:36		Чуваки, короч, даже не общаются, выходят на сцену, отыгрывают свои партии и расходятся


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