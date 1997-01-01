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*Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах [81]
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*Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE когда-то повзро... [22]
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*Warbeast*



6 июл 2017 : 		 Новая песня WARBEAST

7 июн 2017 : 		 Новый альбом WARBEAST выйдет летом

19 мар 2015 : 		 Новые гитарист и басист в WARBEAST

9 апр 2013 : 		 Новое видео WARBEAST

10 мар 2013 : 		 Семплы новых песен WARBEAST

19 фев 2013 : 		 Басист GWAR проведет вместе с WARBEAST весенний тур

6 фев 2013 : 		 PHILIP ANSELMO выступил с WARBEAST

5 фев 2013 : 		 Новый альбом WARBEAST выйдет в апреле

3 окт 2012 : 		 PHILIP ANSELMO выступил с WARBEAST

30 сен 2012 : 		 Новый альбом WARBEAST выйдет в январе

16 май 2012 : 		 PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к WARBEAST

30 апр 2012 : 		 Новый басист WARBEAST

17 авг 2010 : 		 WARBEAST расстались с гитаристом и нашли замену

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|||| 6 июл 2017

Новая песня WARBEAST

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"Maze Of The Minotaur", новая песня группы WARBEAST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Enter The Arena", выход которого запланирован на четвертое августа на Housecore Records.

WARBEAST: New Song 'Maze Of The Minotaur' Available For Streaming






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