6 июл 2017



Новая песня WARBEAST "Maze Of The Minotaur", новая песня группы WARBEAST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Enter The Arena", выход которого запланирован на четвертое августа на Housecore Records.















