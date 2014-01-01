Обложка и трек лист нового альбома BLOODHUNTER

BLOODHUNTER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The End Of Faith", выход которого намечен на шестнадцатое октября на Xtreem Music:
“The Forbidden Zone”
“The End Of Faith”
“Eyes Wide Open”
“Still Standing Up”
“Death & Rebirth”
“The Queen Beast”
“All These Souls Shall Serve Forever”
“Spirits Of Sin”
“Let The Storm Come”
“Possessed By Myself”
“Crystal Mountain” (Death cover)
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