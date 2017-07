сегодня



Обложка и трек лист нового альбома BLOODHUNTER BLOODHUNTER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The End Of Faith", выход которого намечен на шестнадцатое октября на Xtreem Music:



“The Forbidden Zone”

“The End Of Faith”

“Eyes Wide Open”

“Still Standing Up”

“Death & Rebirth”

“The Queen Beast”

“All These Souls Shall Serve Forever”

“Spirits Of Sin”

“Let The Storm Come”

“Possessed By Myself”

“Crystal Mountain” (Death cover)









