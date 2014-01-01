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*Bloodhunter*



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19 мар 2014 : 		 BLOODHUNTER выпускают сингл

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Обложка и трек лист нового альбома BLOODHUNTER

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BLOODHUNTER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The End Of Faith", выход которого намечен на шестнадцатое октября на Xtreem Music:

“The Forbidden Zone”
“The End Of Faith”
“Eyes Wide Open”
“Still Standing Up”
“Death & Rebirth”
“The Queen Beast”
“All These Souls Shall Serve Forever”
“Spirits Of Sin”
“Let The Storm Come”
“Possessed By Myself”
“Crystal Mountain” (Death cover)

BLOODHUNTER вЂ“ The End Of Faith Album Details Revealed; Includes DEATH Cover вЂњCrystal MountainвЂќ



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