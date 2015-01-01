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Новая песня NECK OF THE WOODS
“Bottom Feeder”, новая песня группы NECK OF THE WOODS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Passenger", выход которого запланирован на пятнадцатое сентября.
“Bottom Feeder”
“Nailbiter”
“White Coats”
“Open Water”
“You’ll Always Look The Same To Me”
“Face Of The Villain”
“Drift”
“Foothills”
“Before | Rest”
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