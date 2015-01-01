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*Neck of the Woods*



7 июл 2017 : 		 Новая песня NECK OF THE WOODS

17 авг 2015 : 		 Новое видео NECK OF THE WOODS

23 май 2015 : 		 Новый ЕР NECK OF THE WOODS доступен для прослушивания

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Новая песня NECK OF THE WOODS

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“Bottom Feeder”, новая песня группы NECK OF THE WOODS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Passenger", выход которого запланирован на пятнадцатое сентября.

“Bottom Feeder”
“Nailbiter”
“White Coats”
“Open Water”
“You’ll Always Look The Same To Me”
“Face Of The Villain”
“Drift”
“Foothills”
“Before | Rest”

VancouverвЂ™s NECK OF THE WOODS Announce Debut Album The Passenger; вЂњBottom FeederвЂќ Track Streaming




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