Позиции в чартах DYING FETUS

Новый альбом DYING FETUS, "Wrong One To Fuck With", выпущенный на прошлой неделе, оказался самым успешным в карьере музыкантов и пока является самым продаваемым альбом в жанре дэт металл в этом году. Кроме того, он имеет показать в более чем 460 000 онлайн-прослушиваний и оказался на следующих позициях чартов Billboard:
#2 Hard Music
#2 Heatseekers Chart
#7 Indie Chart
#13 Rock
#39 Top Current Albums
#53 Current Digital
#180 Top 200
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