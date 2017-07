сегодня



Позиции в чартах DYING FETUS Новый альбом DYING FETUS, "Wrong One To Fuck With", выпущенный на прошлой неделе, оказался самым успешным в карьере музыкантов и пока является самым продаваемым альбом в жанре дэт металл в этом году. Кроме того, он имеет показать в более чем 460 000 онлайн-прослушиваний и оказался на следующих позициях чартов Billboard:



#2 Hard Music

#2 Heatseekers Chart

#7 Indie Chart

#13 Rock

#39 Top Current Albums

#53 Current Digital

#180 Top 200



















