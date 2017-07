все новости группы







Новая песня NYN "Maelstrom II: The Ignorance of the Gatekeeper", новая песня группы NYN, в записи которой в качестве гостя принимал участие Brandon Morris из A Sense Of Gravity, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Entropy: Of Chaos and Salt", выход которого запланирован на одиннадцатое августа:



“The Mind Inverted”

“The Apory Of Existence”

“Omnipotence”

“Dissimulating Apologia”

“Rebirth: Rebuild, Advance, Redo”

“Embrace Entropy”

“The Hallway”

“Maelstrom”

“Taken Away By The Tides”













