Новая песня NYN

"Maelstrom II: The Ignorance of the Gatekeeper", новая песня группы NYN, в записи которой в качестве гостя принимал участие Brandon Morris из A Sense Of Gravity, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Entropy: Of Chaos and Salt", выход которого запланирован на одиннадцатое августа:
“The Mind Inverted”
“The Apory Of Existence”
“Omnipotence”
“Dissimulating Apologia”
“Rebirth: Rebuild, Advance, Redo”
“Embrace Entropy”
“The Hallway”
“Maelstrom”
“Taken Away By The Tides”
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).