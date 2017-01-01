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*Nyn*



7 июл 2017 : 		 Новая песня NYN

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Новая песня NYN

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"Maelstrom II: The Ignorance of the Gatekeeper", новая песня группы NYN, в записи которой в качестве гостя принимал участие Brandon Morris из A Sense Of Gravity, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Entropy: Of Chaos and Salt", выход которого запланирован на одиннадцатое августа:

“The Mind Inverted”
“The Apory Of Existence”
“Omnipotence”
“Dissimulating Apologia”
“Rebirth: Rebuild, Advance, Redo”
“Embrace Entropy”
“The Hallway”
“Maelstrom”
“Taken Away By The Tides”

NYN Featuring Former OBSCURA Member Fountainhead Announce New Album; Track Streaming





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