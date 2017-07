сегодня



Новый альбом ARGUS выйдет осенью ARGUS выпустят новую работу, получившую название "From Fields Of Fire", восьмого сентября на Cruz Del Sur Music:



“Into The Fields Of Fire”

“Devils Of Your Time”

“As A Thousand Thieves”

“216”

“You Are The Curse”

“Infinite Lives Infinite Doors”

“Hour Of Longing”

“No Right To Grieve”

“From The Fields Of Fire”









