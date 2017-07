сегодня



Новый альбом MAUSOLEUM GATE выйдет осенью MAUSOLEUM GATE выпустят дебютную работу, получившую название "Into A Dark Divinity", восьмого сентября на Cruz Del Sur Music:



“Condemned To Darkness”

“Burn The Witches At Dawn”

“Apophis”

“Solomon's Key”

“Horns”

“Into A Dark Divinity”











