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*Blind Guardian*



6 июл 2017 : 		 Трейлер к новому релизу BLIND GUARDIAN

27 июн 2017 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN о новом концертном альбоме

23 июн 2017 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

10 июн 2017 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

29 май 2017 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

27 май 2017 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

10 май 2017 : 		 Концертный релиз BLIND GUARDIAN выйдет летом

1 дек 2016 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

9 авг 2016 : 		 BLIND GUARDIAN выпустят концертный альбом в 2018 году

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

6 июл 2016 : 		 BLIND GUARDIAN целиком исполнят "Imaginations From The Other Side" в Северной Америке

21 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

16 май 2016 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN

28 дек 2015 : 		 BLIND GUARDIAN за два года выпустят два релиза

25 сен 2015 : 		 BLIND GUARDIAN в "The Dwarves"

25 апр 2015 : 		 Видео с выступления BLIND GUARDIAN

13 апр 2015 : 		 Видео с выступления BLIND GUARDIAN

3 апр 2015 : 		 BLIND GUARDIAN репетируют перед туром

2 мар 2015 : 		 HANSI KÜRSCH прояснил ситуацию с басистом BLIND GUARDIAN

5 фев 2015 : 		 Новый альбом BLIND GUARDIAN доступен для прослушивания

2 фев 2015 : 		 Красное вино от BLIND GUARDIAN

30 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

29 янв 2015 : 		 BLIND GUARDIAN включили в состав басиста и отыграли первые концерты в 2015 году

23 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

16 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

2 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

19 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

12 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

5 дек 2014 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

29 ноя 2014 : 		 BLIND GUARDIAN: Видео из студии

21 ноя 2014 : 		 Кавер-версия BLIND GUARDIAN от CAMILLE & KENNERLY

17 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

10 ноя 2014 : 		 Новый альбом BLIND GUARDIAN выйдет в январе

10 окт 2014 : 		 Новый сингл BLIND GUARDIAN выйдет в декабре

24 дек 2013 : 		 Поздравление и фрагмент новой песни BLIND GUARDIAN

18 окт 2013 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN о новом альбоме

30 мар 2013 : 		 BLIND GUARDIAN получили золото

7 мар 2013 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN о новом бокс-сете, новом альбоме и «Игре Престолов»

23 янв 2013 : 		 Новости от BLIND GUARDIAN

20 янв 2013 : 		 Превью нового сборника BLIND GUARDIAN

8 янв 2013 : 		 Фотографии бокс-сета BLIND GUARDIAN

11 дек 2012 : 		 Вино от BLIND GUARDIAN

2 дек 2012 : 		 15-ти дисковый бокс-сет BLIND GUARDIAN выйдет в феврале

2 сен 2012 : 		 Оркестровый альбом BLIND GUARDIAN выйдет в 2014-м году

11 июл 2012 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Никаких концертов до конца 2014 года»

13 мар 2012 : 		 BLIND GUARDIAN на 'Nachtfahrt TV'

4 мар 2012 : 		 Седьмой эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

29 фев 2012 : 		 Шестой эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

27 фев 2012 : 		 Пятый эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

26 фев 2012 : 		 Четвертый эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

27 янв 2012 : 		 Лидер BLIND GUARDIAN об оркестровом альбоме

25 янв 2012 : 		 Третий эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

20 янв 2012 : 		 Тизер новой версии "Valhalla" BLIND GUARDIAN

15 янв 2012 : 		 Второй эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

4 янв 2012 : 		 Первый эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

25 дек 2011 : 		 Семпл оркестровой версии 'The Bard's Song (In The Forest)' BLIND GUARDIAN

11 ноя 2011 : 		 Детали компиляции BLIND GUARDIAN

29 окт 2011 : 		 Компиляция BLIND GUARDIAN выйдет в январе

6 окт 2011 : 		 BLIND GUARDIAN подтвердили свое участие в Sweden Rock Cruise 2012.

8 сен 2011 : 		 Видео с выступления BLIND GUARDIAN

2 сен 2011 : 		 Участники BLIND GUARDIAN в трейлере 'The Cursed Crusade'

27 авг 2011 : 		 Бонусы от BLIND GUARDIAN

14 авг 2011 : 		 BLIND GUARDIAN помогли Японии

10 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

24 июл 2011 : 		 Фронтмэн BLIND GUARDIAN рассказывает об оркестровом альбоме

30 мар 2011 : 		 Документальный фильм о BLIND GUARDIAN

17 мар 2011 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN: "Следующее путешествие уведет нас в еще более классическом направлении"

23 ноя 2010 : 		 Видео с выступления BLIND GUARDIAN

15 окт 2010 : 		 Видео с концерта BLIND GUARDIAN

11 авг 2010 : 		 Новый альбом BLIND GUARDIAN попал на второе место в Германии

4 авг 2010 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

23 июл 2010 : 		 Шестое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN

18 июл 2010 : 		 Новая песня BLIND GUARDIAN

9 июл 2010 : 		 Пятое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN

6 июл 2010 : 		 E-card от BLIND GUARDIAN

26 июн 2010 : 		 Семплы нового альбома BLIND GUARDIAN

3 июн 2010 : 		 Четвертое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN

18 май 2010 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома BLIND GUARDIAN

12 май 2010 : 		 Новое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN

11 май 2010 : 		 Название нового альбома BLIND GUARDIAN

27 апр 2010 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN рассказал о новом альбоме

19 апр 2010 : 		 Новый сингл BLIND GUARDIAN

23 мар 2010 : 		 Первый тизер с нового альбома BLIND GUARDIAN

10 фев 2010 : 		 BLIND GUARDIAN: C новым годом!

15 ноя 2009 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN о новом альбоме

21 авг 2009 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN о новом диске

20 фев 2009 : 		 Новости от BLIND GUARDIAN

22 сен 2008 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

24 июл 2008 : 		 BLIND GUARDIAN примут участие в выставке Comic-Con International

7 июл 2008 : 		 Опрос от BLIND GUARDIAN

2 май 2008 : 		 BLIND GUARDIAN: Трейлер "Sacred 2" в сети

27 мар 2008 : 		 BLIND GUARDIAN посетят встречу ролевиков в Мюнстере

12 мар 2008 : 		 Thomen Stauch (ex-BLIND GUARDIAN) рассказал о своем новом проекте

25 ноя 2007 : 		 BLIND GUARDIAN запишут песню для игры "Sacred 2"

16 июл 2007 : 		 BLIND GUARDIAN поедут в ЮАР

9 июл 2007 : 		 Доступен семпл проекта NEVERLAND с вокалом Hansi Kürsch'a

9 июл 2007 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN прокомментировал переиздание ранних альбомов группы

8 июн 2007 : 		 Детали о переиздании альбомов BLIND GUARDIAN

26 апр 2007 : 		 Hansi Kürsch записал песню с турецкой группой

10 фев 2007 : 		 Переиздание альбомов BLIND GUARDIAN

18 окт 2006 : 		 Акустическая сессия Blind Guardian

1 авг 2006 : 		 Видео BLIND GUARDIAN "Another Stranger Me" в сети

17 май 2006 : 		 BLIND GUARDIAN: Подробности о новом альбоме

5 май 2006 : 		 Треклист нового альбома BLIND GUARDIAN

28 апр 2006 : 		 BLIND GUARDIAN выпустят оркестровый альбом в 2008 году

28 апр 2006 : 		 Билеты на концерт BLIND GUARDIAN заканчиваются

21 мар 2006 : 		 Новые студийные фото BLIND GUARDIAN

5 мар 2006 : 		 BLIND GUARDIAN сыграют "классику" в Москве

18 янв 2006 : 		 BLIND GUARDIAN : cэмплы сингла "Fly" в сети

31 дек 2005 : 		 BLIND GUARDIAN: обложка сингла "Fly" в сети

24 дек 2005 : 		 BLIND GUARDIAN: вести из студии

3 окт 2005 : 		 BLIND GUARDIAN: новый сингл в ноябре

10 авг 2005 : 		 BLIND GUARDIAN обнародовали план действий на будущее

20 июл 2005 : 		 BLIND GUARDIAN представляют нового барабанщика

28 ноя 2001 : 		 Blind Guardian приедут в Россию!

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|||| 6 июл 2017

Трейлер к новому релизу BLIND GUARDIAN

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Официальный трейлер к новому концертному релизу BLIND GUARDIAN, "Live Beyond The Spheres", выход которого намечен на седьмое июля на Nuclear Blast, доступен ниже.

BLIND GUARDIAN Release Official Video Trailer For Upcoming Live Beyond The Spheres Release







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