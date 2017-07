сегодня



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Jason Hook в ходе недавнего интервью рассказал о новом альбоме:



«Он полностью готов. Есть 16 песен, мы сидим у Prospect Park и готовы к выпуску. Пока все те, кто его послушал, говорят, что это наша лучшая работа. Я очень доволен тем, что у нас получилось. Думаю, мы зададим всем жару. Тут есть несколько клёвых и немного отличающихся от того, что было ранее, тем. Но определённо основу составляет то, что вы и ждёте от FIVE FINGER DEATH PUNCH, однако не обошлось и без сюрпризов. Но все считают, что запись убойна!»















+3 -1



просмотров: 810