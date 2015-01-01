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*Tau Cross*



7 июл 2017 : 		 Новая песня TAU CROSS

16 июн 2017 : 		 Новое видео TAU CROSS

23 май 2017 : 		 Новый альбом TAU CROSS выйдет летом

4 янв 2017 : 		 TAU CROSS завершили работу над альбомом

14 июн 2016 : 		 Видео с первого выступления TAU CROSS

16 апр 2015 : 		 Новая песня TAU CROSS

24 мар 2015 : 		 Новая песня TAU CROSS

11 мар 2015 : 		 Трейлер нового альбома TAU CROSS

12 фев 2015 : 		 Участники VOIVOD, AMEBIX в TAU CROSS

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Новая песня TAU CROSS

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"Bread And Circuses", новая песня группы TAU CROSS, в состав которой входят вокалист/басист AMEBIX Rob "The Baron" Miller, барабанщик VOIVOD Michel "Away" Langevin, гитарист MISERY Jon Misery, гитарист WAR//PLAGUE Andy Lefton и клавишник James Adams, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из второго альбома проекта, "Pillar Of Fire", выход которого состоится двадцать первого июля.

TAU CROSS Feat. VOIVOD, AMEBIX Members:










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