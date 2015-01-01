Новая песня TAU CROSS

"Bread And Circuses", новая песня группы TAU CROSS, в состав которой входят вокалист/басист AMEBIX Rob "The Baron" Miller, барабанщик VOIVOD Michel "Away" Langevin, гитарист MISERY Jon Misery, гитарист WAR//PLAGUE Andy Lefton и клавишник James Adams, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из второго альбома проекта, "Pillar Of Fire", выход которого состоится двадцать первого июля.
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