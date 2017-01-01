Видео с текстом от KRYPTONITE

Группа KRYPTONITE, в состав которой входят Jakob Samuel из THE POODLES; Pontus Egberg, ранее игравший в THE POODLES, а сейчас находящийся в KING DIAMOND и TREAT; а также Robban Back из MUSTASCH (ex-ECLIPSE) и Mike Palace, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Across The Water". Эта песня взята из альбома "Kryptonite", выходящего четвертого августа на Frontiers Music Srl.
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