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Фронтмен MEGADETH назвал четырёх лучших ритм-гитаристов в мире В ходе нового интервью Rock Cellar Dave Mustaine поделился своими соображениями о том, кто, по его мнению, являются лучшими ритм-гитаристами в мире:



«Я считаю, что James [Hetfield] — один из лучших ритм-гитаристов в мире. Если говорить о ритм-гитаристах, то есть James, есть я, есть Malcolm Young и Rudolph Schenker. Нет никого, кто мог бы нас переплюнуть. Мы фантастическая четвёрка». http://www.megadeth.com





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