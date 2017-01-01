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*Road To Jerusalem*



7 июл 2017 : 		 Музыканты THE HAUNTED, HYPOCRISY, KONKHRA в ROAD TO JERUSALEM

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Музыканты THE HAUNTED, HYPOCRISY, KONKHRA в ROAD TO JERUSALEM

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“Behold In Now”, новая песня группы ROAD TO JERUSALEM, в состав которой входят Per Møller Jensen (The Haunted, Invocater, Konkhra), Andreas Holma (Hypocrisy, Scar Symmetry, Soilwork), Michael Skovbakke (Konkhra) и Josh Tyree, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на этот год.

ROAD TO JERUSALEM Featuring Former Members Of THE HAUNTED, HYPOCRISY, KONKHRA To Release Debut Album; вЂњBehold In NowвЂќ Song Streaming



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