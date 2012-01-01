Фраза, имя группы
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все новости группы
Bloody Hammers
7 июл 2017
:
Новая песня BLOODY HAMMERS
3 июн 2017
:
Новое видео BLOODY HAMMERS
12 авг 2016
:
Новое видео BLOODY HAMMERS
24 июн 2016
:
Новое видео BLOODY HAMMERS
26 май 2016
:
Новое видео BLOODY HAMMERS
24 май 2016
:
Британцам не понравилась обложка нового альбома BLOODY HAMMERS
29 апр 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома BLOODY HAMMERS
13 май 2014
:
Новое видео BLOODY HAMMERS
6 май 2014
:
Тизер нового альбома BLOODY HAMMERS
14 апр 2014
:
Новое видео BLOODY HAMMERS
3 апр 2014
:
Видео с текстом от BLOODY HAMMERS
20 мар 2014
:
Новый альбом BLOODY HAMMERS выйдем в мае
5 мар 2014
:
Новая песня BLOODY HAMMERS
21 янв 2014
:
BLOODY HAMMERS на Napalm Records
23 сен 2013
:
Новая песня BLOODY HAMMERS
6 сен 2013
:
Новое видео BLOODY HAMMERS
5 авг 2013
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Новый альбом BLOODY HAMMERS выйдет в октябре
12 июн 2013
:
BLOODY HAMMERS завершили работу над альбомом
1 ноя 2012
:
Дебютный альбом BLOODY HAMMERS выйдет в ноябре
15 сен 2012
:
BLOODY HAMMERS на Soulseller Records
сегодня
Новая песня
BLOODY HAMMERS
“Gates Of Hell”, новая песня группы BLOODY HAMMERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "The Horrific Case Of Bloody Hammers", выход которого запланирован на четырнадцатое июля.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).