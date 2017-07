сегодня



Новая песня BLOODY HAMMERS “Gates Of Hell”, новая песня группы BLOODY HAMMERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "The Horrific Case Of Bloody Hammers", выход которого запланирован на четырнадцатое июля.













