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*Bloody Hammers*



7 июл 2017 : 		 Новая песня BLOODY HAMMERS

3 июн 2017 : 		 Новое видео BLOODY HAMMERS

12 авг 2016 : 		 Новое видео BLOODY HAMMERS

24 июн 2016 : 		 Новое видео BLOODY HAMMERS

26 май 2016 : 		 Новое видео BLOODY HAMMERS

24 май 2016 : 		 Британцам не понравилась обложка нового альбома BLOODY HAMMERS

29 апр 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLOODY HAMMERS

13 май 2014 : 		 Новое видео BLOODY HAMMERS

6 май 2014 : 		 Тизер нового альбома BLOODY HAMMERS

14 апр 2014 : 		 Новое видео BLOODY HAMMERS

3 апр 2014 : 		 Видео с текстом от BLOODY HAMMERS

20 мар 2014 : 		 Новый альбом BLOODY HAMMERS выйдем в мае

5 мар 2014 : 		 Новая песня BLOODY HAMMERS

21 янв 2014 : 		 BLOODY HAMMERS на Napalm Records

23 сен 2013 : 		 Новая песня BLOODY HAMMERS

6 сен 2013 : 		 Новое видео BLOODY HAMMERS

5 авг 2013 : 		 Новый альбом BLOODY HAMMERS выйдет в октябре

12 июн 2013 : 		 BLOODY HAMMERS завершили работу над альбомом

1 ноя 2012 : 		 Дебютный альбом BLOODY HAMMERS выйдет в ноябре

15 сен 2012 : 		 BLOODY HAMMERS на Soulseller Records

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Новая песня BLOODY HAMMERS

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“Gates Of Hell”, новая песня группы BLOODY HAMMERS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "The Horrific Case Of Bloody Hammers", выход которого запланирован на четырнадцатое июля.

BLOODY HAMMERS Streaming New Track вЂњGates Of HellвЂќ





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