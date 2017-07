сегодня



Концертное видео BLIND GUARDIAN BLIND GUARDIAN опубликовали официальное концертное видео на песню "The Ninth Wave", которая будет включена в выходящий седьмого июля на тройном CD и четырех винилах концертный альбом "Live Beyond The Spheres". http://www.blind-guardian.com







просмотров: 68