Фраза, имя группы
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все новости группы
Edguy
7 июл 2017
:
Концертное видео EDGUY
1 июл 2017
:
Видео с текстом от EDGUY
27 май 2017
:
Видео с текстом от EDGUY
14 апр 2017
:
Вокалист EDGUY о реюнионе HELLOWEEN
14 мар 2017
:
Юбилейный сборник EDGUY выйдет летом
18 апр 2014
:
Новый альбом EDGUY доступен для прослушивания
10 апр 2014
:
Новое видео EDGUY
7 апр 2014
:
Семплы новых песен EDGUY
28 мар 2014
:
NASA помогли EDGUY создать сцену
15 мар 2014
:
Видео с текстом от EDGUY
20 фев 2014
:
Трек-лист лимитированной версии нового альбома EDGUY
15 фев 2014
:
Трек-лист нового альбома EDGUY
7 фев 2014
:
EDGUY представили первый пиксель новой фотографии
2 фев 2014
:
Обложка нового альбома EDGUY
28 янв 2014
:
Новый альбом EDGUY выйдет в апреле
22 янв 2014
:
EDGUY: «Наше звучание больше похоже на 1980-е, чем музыка из 1980-х!»
12 янв 2014
:
EDGUY сводят новый альбом
20 окт 2013
:
У EDGUY готово шесть песен
2 окт 2013
:
Вокалист EDGUY о новом диске
3 сен 2013
:
EDGUY выпустят новый альбом в 2014 году
6 авг 2012
:
Профессиональное видео всего выступления EDGUY
18 июл 2012
:
Видео падения вокалиста EDGUY со сцены
16 июл 2012
:
Вокалист EDGUY упал со сцены
23 янв 2012
:
EDGUY в осеннем туре с DEEP PURPLE
12 ноя 2011
:
Фронтмен EDGUY прокомментировал грядущий тур по Великобритании
30 сен 2011
:
EDGUY перенесли три концерта
14 сен 2011
:
Солист EDGUY: "Сочинение музыки – это для меня не только профессия, а потребность"
7 сен 2011
:
Новый альбом EDGUY попал на третье место в Германии
26 авг 2011
:
Онлайн игра от EDGUY
22 авг 2011
:
Фронтмен EDGUY: «Мы всегда вели себя насмешливо-иронически»
6 авг 2011
:
Новое видео EDGUY
5 авг 2011
:
Новая песня EDGUY
23 июл 2011
:
EDGUY сняли клип на "Robin Hood"
5 июл 2011
:
Детали двойного альбома EDGUY
18 июн 2011
:
Трек-лист нового альбома EDGUY
3 июн 2011
:
Предварительный трек-лист нового альбома EDGUY
2 июн 2011
:
Обложка нового альбома EDGUY
7 май 2011
:
Новый альбом EDGUY выйдет в августе
7 апр 2011
:
EDGUY начали запись альбома
18 июл 2010
:
"The Legacy" от EDGUY
19 май 2010
:
Фронтмен EDGUY о смерти DIO
26 янв 2010
:
EDGUY сыграют перед SCORPIONS в Германии
28 дек 2009
:
Tobias Sammet: "C Рождеством и счастливого Нового года!"
30 окт 2009
:
EDGUY скоро начнут работу над новым материалом
27 мар 2009
:
Доступен трейлер нового DVD EDGUY
13 мар 2009
:
Обложка и трек-лист нового DVD EDGUY
6 фев 2009
:
EDGUY продали очередное шоу
10 янв 2009
:
Долгожданный DVD EDGUY
17 дек 2008
:
Фронтмен EDGUY заявил: Я никогда не говорил, что ненавижу США
27 ноя 2008
:
Tobias Sammet начинает работу над новым диском AVANTASIA
8 ноя 2008
:
EDGUY опубликовали новое видео в сети
2 окт 2008
:
EDGUY: фотографии со съемок клипа в сети
26 сен 2008
:
Трек-лист нового альбома EDGUY
26 сен 2008
:
EDGUY сняли видео "Ministry Of Saints"
23 сен 2008
:
Обложка нового альбома EDGUY
15 сен 2008
:
EDGUY продлили контракт с Nuclear Blast
7 июл 2008
:
Новый альбом EDGUY выйдет в ноябре
28 апр 2008
:
EDGUY готовятся к записи нового альбома
30 окт 2007
:
Все VIP-билеты на концерт EDGUY 5 ноября проданы!
3 сен 2007
:
Басист EDGUY сыграет с BLIND GUARDIAN
12 авг 2007
:
Фронтмен EDGUY перенес операцию
1 июн 2007
:
Фронтмэн EDGUY рассказывает о выступлениях с AEROSMITH
10 фев 2006
:
EDGUY: коррумпированные полицейские потревожили сон музыкантов
1 янв 2006
:
EDGUY: новый альбом выходит 20 января
23 ноя 2005
:
EDGUY: треклист и обложка 'Rocket Ride'
23 окт 2005
:
Участники EDGUY подумывают о смене пола
28 июл 2005
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EDGUY : "Первая неделя сентября - наша неделя"
18 июл 2005
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EDGUY : Michael Kiske отметится на новом EP
28 июн 2005
:
EDGUY: интересные детали о новом сингле и DVD
20 май 2005
:
EDGUY готовят к релизу EP и DVD
9 окт 2003
:
EDGUY, LAKE OF TEARS и SILENT FORCE получили новые контракты
сегодня
Концертное видео
EDGUY
Nuclear Blast опубликовали концертное видео на композицию EDGUY "King Of Fools", взятую из выходящего четырнадцатого июля сборника "Monuments":
http://www.edguy.net
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).