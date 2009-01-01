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Лидер MEGADETH : «Да я уже в Зале славы рок-н-ролла» В ходе недавнего интервью The Richmond Register лидер MEGADETH Dave Mustaine в очередной раз намекнул, что он и так уже находится в Зале славы рок-н-ролла:



«Я и так там. Все те, кто считает, что METALLICA там, а Dave Mustaine не там, они немного недалёки. Я тоже там. Но чтобы сказать, что я там, то нет, такого не было. Но я уверен, что в один прекрасный момент это может случиться, просто буду сохранять терпение».



После чего Dave опять сказал, что он хотел бы получить Грэмми лично, а не только иметь её в коллекции как один из участников MEGADETH.







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