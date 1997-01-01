Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах [131]
*Новый альбом STONE SOUR доступен для прослушивания [64]
*Десятка лучших металл альбомов от OZZY OSBOURNE [32]
*Новое видео ACCEPT [27]
*Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла [24]
*
[= ||| все новости группы



*Sevendust*



9 июл 2017 : 		 SEVENDUST на RISE RECORDS

20 мар 2017 : 		 SEVENDUST целиком исполнили дебютный альбом

4 май 2016 : 		 Фронтмен ANTHRAX спел с SEVENDUST

12 окт 2015 : 		 Успехи в чартах SEVENDUST

26 сен 2015 : 		 Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания

28 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

27 июл 2015 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в октябре

22 июл 2015 : 		 Семплы новой песни SEVENDUST

28 мар 2015 : 		 SEVENDUST завершили запись

7 мар 2015 : 		 Фрагмент нового трека SEVENDUST

18 фев 2015 : 		 SEVENDUST приступили к записи

16 янв 2015 : 		 Гитарист SEVENDUST выпустил обучающий DVD

19 июн 2014 : 		 SEVENDUST нашли фирму для съёмки фильма

28 май 2014 : 		 Акустика от SEVENDUST

14 апр 2014 : 		 Новая песня SEVENDUST

21 фев 2014 : 		 Обложка нового релиза SEVENDUST

24 янв 2014 : 		 Акустический релиз SEVENDUST выйдет в апреле

28 мар 2013 : 		 Гитарист EVANESCENCE поедет в тур с SEVENDUST

26 мар 2013 : 		 Новое видео SEVENDUST

26 мар 2013 : 		 Новая песня SEVENDUST

11 фев 2013 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

4 фев 2013 : 		 Вокалист SEVENDUST планирует выпуск сольного альбома

29 янв 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SEVENDUST

10 янв 2013 : 		 Новая песня SEVENDUST

14 дек 2012 : 		 Тизер нового альбома SEVENDUST

8 дек 2012 : 		 Обложка нового альбома SEVENDUST

28 ноя 2012 : 		 SEVENDUST исполнили фрагмент новой песни

18 ноя 2012 : 		 SEVENDUST записали диск за месяц

16 ноя 2012 : 		 Название нового альбома SEVENDUST

11 окт 2012 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

7 сен 2012 : 		 SEVENDUST начали запись нового альбома

28 июн 2012 : 		 SEVENDUST начнут запись в сентябре

23 май 2012 : 		 SEVENDUST начнут запись осенью

18 янв 2012 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

27 окт 2011 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

5 дек 2010 : 		 Новое видео SEVENDUST

8 авг 2010 : 		 SEVENDUST и 10 YEARS объединятся в туре HardDrive Live

3 июн 2010 : 		 Делюкс-издание первого альбома SEVENDUST

19 апр 2010 : 		 Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания

12 фев 2010 : 		 Дата выхода альбома SEVENDUST

6 фев 2010 : 		 Новая песня SEVENDUST

25 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома SEVENDUST

21 янв 2010 : 		 Название нового альбома SEVENDUST

24 дек 2009 : 		 SEVENDUST завершили запись нового альбома

| - |
|||| 9 июл 2017

SEVENDUST на RISE RECORDS

*
zoom
*
* *
SEVENDUST заключили соглашение с RISE RECORDS. Группа планирует в ноябре отправится в студию вместе с продюсером Michael'ом "Elvis" Baskette (ALTER BRIDGE, SLASH) для записи нового материала.

SEVENDUST Signs With RISE RECORDS, Taps Producer MICHAEL




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 223

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Folk Summer Fest Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом