9 июл 2017



SEVENDUST на RISE RECORDS SEVENDUST заключили соглашение с RISE RECORDS. Группа планирует в ноябре отправится в студию вместе с продюсером Michael'ом "Elvis" Baskette (ALTER BRIDGE, SLASH) для записи нового материала.











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