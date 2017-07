9 июл 2017



Видео с текстом от BENEATH BENEATH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Eyecatcher", которая взята из выходящего 18 августа на Unique Leader Records альбома "Ephemeris":



“Constellational Transformation”

“Eyecatcher”

“Ephemeris”

“Alignments”

“Guillotine”

“Cities Of The Outer Reaches”

“Medium Obscurum”

“Amorphous Globe”

“Multiangular”







Ephemeris by Beneath





+0 -0



просмотров: 170