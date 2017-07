8 июл 2017



Видео с текстом от TOWER OF BABEL Новый проект TOWER OF BABEL, в котором объединились Csaba Zvekan (Exorcism, Metal Machine, Zvekan), Joe Stump (Exorcism, Holy Hell), Mark Cross (Tainted Nation, ex-Firewind, Helloween), Maestro Mistheria (Vivaldi Metal Project, Mistheria) и Andreas Passmark (Royal Hunt), опубликовал официальное видео с текстом на песню "Midnight Sun". Этот трек взят из альбома "Lake Of Fire", выходящего двадцатого июля на Lion Music:



“Dragonslayer”

“It’s Only Rock’n’Roll”

“Lake Of Fire”

“Addicted”

“Midnight Sun”

“Eternal Flames”

“Once Again”

“Stardust”

“Eyes Of The World”

“Lamb And The Wolves”

“Thoth”

