9 июл 2017



STYX отмечают юбилей The Grand Illusion 07.07.17 исполнилось сорок лет с момента выхода альбома STYX, "The Grand Illusion", по случаю чего коллектив на официальном сайте сделал специальное предложение: винил классики и новый альбом "The Mission". Выпущенный 7/7/77 на A&M Records, "The Grand Illusion" по праву считается одним из жемчужин прогрессивного рока.



Для команды это был самый успешный диск, достигший шестой строчки чартов Billboard Top 200, а две песни из этого диска, "Come Sail Away" и "Fooling Yourself (The Angry Young Man)" заняли восьмую и двадцать девятую строчку в чартах синглов.









