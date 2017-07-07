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*Styx*



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15 июл 2010 : 		 STYX перезаписали 6 песен для нового альбома

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|||| 9 июл 2017

STYX отмечают юбилей The Grand Illusion

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07.07.17 исполнилось сорок лет с момента выхода альбома STYX, "The Grand Illusion", по случаю чего коллектив на официальном сайте сделал специальное предложение: винил классики и новый альбом "The Mission". Выпущенный 7/7/77 на A&M Records, "The Grand Illusion" по праву считается одним из жемчужин прогрессивного рока.

Для команды это был самый успешный диск, достигший шестой строчки чартов Billboard Top 200, а две песни из этого диска, "Come Sail Away" и "Fooling Yourself (The Angry Young Man)" заняли восьмую и двадцать девятую строчку в чартах синглов.

STYX Celebrate 40th Anniversary Of The Grand Illusion With New Vinyl Bundle



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Randolph Scott
9 июл 2017, 20:08		Вообще смотрю плейлист их новых концертов, и особо не вижу там новых песен, а ведь альбом то прекрасный получился. Locomotive, Radio Silence, Gone Gone Gone просто хиты.


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