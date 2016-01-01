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*Вокалист STONE SOUR о десяти лучших металл альбомах [113]
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*Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла [24]
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*Memoriam*



8 июл 2017 : 		 Вышел новый сингл MEMORIAM

30 мар 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

17 мар 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

24 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

11 фев 2017 : 		 Видео с текстом от MEMORIAM

3 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

20 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома MEMORIAM

14 янв 2017 : 		 Новый альбом MEMORIAM выйдет весной

21 дек 2016 : 		 Бывший вокалист BOLT THROWER присоединился на сцене к MEMORIAM

20 дек 2016 : 		 Вокалист HAIL OF BULLETS выступил на сцене вместе с MEMORIAM

30 ноя 2016 : 		 Новый ЕР MEMORIAM выйдет зимой

25 июн 2016 : 		 MEMORIAM на NUCLEAR BLAST

3 мар 2016 : 		 Музыканты BOLT THROWER и BENEDICTION в MEMORIAM

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Вышел новый сингл MEMORIAM

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MEMORIAM выпустили новый 7"-винил "The Hellfire Demos III", завершающий трилогию "Hellfire".

MEMORIAM - The Hellfire Demos III Out Now



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