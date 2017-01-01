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Новое видео THE END A.D. "Infinite Jest", новое видео группы THE END A.D., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Scorched Earth", выходящего двадцать пятого августа на Massacre Records. Сведение проводил Mike Bossier, мастеринг John Fachet, а обложку для альбома создал Chris Cold.













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