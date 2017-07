сегодня



MIKE PORTNOY : «Я люблю своих бывших коллег» MIKE PORTNOY в ходе недавнего интервью Rockhok рассказал о том, было ли его идеей исполнить "12 Step Suite" с DREAM THEATER в рамках Cruise To The Edge:



«Такого плана никогда не существовало. Когда я только задумался о пятидесятилетии, пришло приглашение от Cruise To The Edge, и я начал постепенно... Я пригласил FLYING COLORS, TRANSATLANTIC, и подумал, что будет правильно пригласить ребят из DREAM THEATER. Поэтому я расширил гостевой список, по крайней мере, на пару человек из числа тех, с кем остался в друзьях. Я хотел дать им повод присоединиться ко мне. Они давным-давно стали моими друзьями, мы вместе сочиняли и создавали музыку. Поэтому я и решил их пригласить. И когда они сказали, что не смогут, я и собрал эту замечательную команду».



Mike добавил, что понимает, почему его бывшие коллеги отказались к нему присоединиться:



«Думаю, что люди могли неправильно понять этот момент и начать думать, что это своего рода реюнион, поэтому я понимаю, почему они отказались. И по чисто личным причинам мне это тоже было в плюс, потому что если бы они согласились, основное внимание было бы именно на этом, в то время как я хотел бы отметить свои достижения и с другими группами, отметить свой полувековой юбилей. Так что со всех сторон всё получилось нормально».



Mike добавил, что не таит обиды на бывши коллег: «Мне они импонируют. И я всегда готов протянуть оливковую ветвь и сохранить дружбу. Я всё делаю для этого».



















