Барабанщик SAMSON и IRON MAIDEN возвращается с новым альбомом После игры в IRON MAIDEN и SAMSON, Barry Graham основал собственный проект THUNDERSTICK, новый альбом которого получил название "Something Wicked This Way Comes" и будет выпущен в конце июля.



Состав:



Thunderstick (drums)

Martin Shellard (guitars)

Dave Kandy Kilford (guitars)

Rex Thunderbolt (bass)

Lucy V (vocals).



"Something Wicked This Way Comes":



01. Dark Night Black Light

02. Don't Touch I'll Scream

03. Go Sleep With The Enemy (I Dare Ya) *

04. The Shining

05. Encumbrance *

06. Fly 'N' Mighty

07. Lights (Take Me Away)

08. Blackwing

09. Thunder Thunder '17

10. I Close My Eyes *



All compositions by Barry Graham Purkis except * by Chang / Downs / Purkis / Shellard. All lyrics by Barry Graham Purkis.









SOMETHING WICKED THIS WAY COMES by THUNDERSTICK





