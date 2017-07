все новости группы







9 июл 2017 : IN MOTIVE на SUMERIAN RECORDS



IN MOTIVE на SUMERIAN RECORDS Группа IN MOTIVE, в состав которой входят Lee McKinney (BORN OF OSIRIS), Nick Rossi (ex-CITY IN THE SEA), Conor White и Devin Barrus, заключила соглашение с лейблом SUMERIAN RECORDS.



















