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*Beast In Black*



9 июл 2017 : 		 BEAST IN BLACK завершили работу над дебютом

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BEAST IN BLACK завершили работу над дебютом

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Группа BEAST IN BLACK, основанная бывшим гитаристом и автором песен BATLE BEAST Anton'ом Kabanen'ом, завершила работу над дебютным альбомом, продюсером которого был сам Anton, а запись проходила преимущественно в его студии Sound Quest. В настоящий момент группа рассматривает предложения лейблов и планирует выпустить альбом до конца года.

Former BATTLE BEAST Guitarist ANTON KABANEN Completes Work On Debut Album From BEAST IN BLACK






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Firemisha
9 июл 2017, 18:06		Не плохо, только на фото группы не лысых, а на видео есть. Может он остригся чтобы быть похожим на Ральфа Шиперса?


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