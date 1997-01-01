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BEAST IN BLACK завершили работу над дебютом Группа BEAST IN BLACK, основанная бывшим гитаристом и автором песен BATLE BEAST Anton'ом Kabanen'ом, завершила работу над дебютным альбомом, продюсером которого был сам Anton, а запись проходила преимущественно в его студии Sound Quest. В настоящий момент группа рассматривает предложения лейблов и планирует выпустить альбом до конца года.















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