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Лидер GHOST : «IRON MAIDEN оказали на меня сильное влияние» В ходе недавнего интервью Dallas Observer лидер GHOST Tobias Forg, исполняющий на концертах роль Papa'ы Emeritus'a, рассказал о том, какое влияние на него оказали IRON MAIDEN:



«На меня лично они оказали огромное влияние. Я много слушал их, когда рос, будучи металлистом. Их концертная пластинка "Live After Death" была и остаётся той, что оказывает влияние на меня и на мой подход к процессу. Пройти по всем страницам томов книги, которая была вместе с этой записью, посмотреть все эти концерты... Когда я был ребёнком, я сидел с картой и отмечал ручкой все города, где они играли. Это была сотня концертов по всей Америке. Шоу были вне категорий!



MAIDEN также оказали огромное влияние, когда дошло дело до мерчендайза. И весь наш мерчендайз вдохновлён такими командами, как RUSH, и всеми классическими футболками RUSH, именно в них мы черпали вдохновение на создание чего-то своего. Мы не хотели быть отстоем, мы хотели, чтобы всё выглядело олдскульно, были классные футболки и с такими же логотипами».







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