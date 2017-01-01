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*Smoke Hollow*



10 июл 2017 : 		 Музыканты KILL DEVIL HILL, TEXAS HIPPIE COALITION в SMOKE HOLLOW

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Музыканты KILL DEVIL HILL, TEXAS HIPPIE COALITION в SMOKE HOLLOW

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"Edge Of Tomorrow" and "Nowhere To Run", две новые песни группы SMOKE HOLLOW, в состав которой входят вокалист KILL DEVIL HILL Jason "Dewey" Bragg и басист TEXAS HIPPIE COALITION John Exall, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из дебютного альбома "Salvation", релиз которого намечен на двадцать восьмое июля.

KILL DEVIL HILL, TEXAS HIPPIE COALITION Members Join Forces In SMOKE HOLLOW








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