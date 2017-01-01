Музыканты KILL DEVIL HILL, TEXAS HIPPIE COALITION в SMOKE HOLLOW
"Edge Of Tomorrow" and "Nowhere To Run", две новые песни группы SMOKE HOLLOW, в состав которой входят вокалист KILL DEVIL HILL Jason "Dewey" Bragg и басист TEXAS HIPPIE COALITION John Exall, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из дебютного альбома "Salvation", релиз которого намечен на двадцать восьмое июля.
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