сегодня



Музыканты KILL DEVIL HILL, TEXAS HIPPIE COALITION в SMOKE HOLLOW "Edge Of Tomorrow" and "Nowhere To Run", две новые песни группы SMOKE HOLLOW, в состав которой входят вокалист KILL DEVIL HILL Jason "Dewey" Bragg и басист TEXAS HIPPIE COALITION John Exall, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из дебютного альбома "Salvation", релиз которого намечен на двадцать восьмое июля.



















