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Гитарист METALLICA : «Быть миллионером — это нажить кучу разных проблем» Гитарист METALLICA Kirk Hammett дал интервью для Шоу Jason'a Bailey и "Southside" Steve'а Rickman'a, его можно послушать ниже.



На вопрос о том, каково быть миллионером, Hammett ответил: «Знаете, ты просто наживаешь целую кучу разных проблем, бро. И знаете что? Я не умею экономить деньги. Я трачу их на комиксы и постеры к фильмам, на всякую фигню типа фильмов ужасов и гитары. Я живу своей жизнью. Я просто живу своей жизнью, мать её. И я щедрый. Люди, которые находятся рядом со мной, испытывают то же, что и я, в тот момент, когда я это испытываю».















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