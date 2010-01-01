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KERRY KING заявил, что SLAYER , возможно, выпустят новый альбом в 2018 году В новом интервью для Revolver гитарист SLAYER Kerry King ответил на вопрос о планах по началу работы над следующим альбомом. Он сказал: «Забавно, что "Repentless" ещё не исполнилось два года, хотя кажется, что так оно и есть. Но на этой сессии записано шесть или восемь песен — некоторые с вокалом, некоторые — с соло, но с гитарами, барабанами и басом. Поэтому, когда будут готовы тексты к этим песням, если лирика не изменит их, они будут готовы к следующей записи. Таким образом, у нас уже более половины альбома готово, если эти песни будут удачными».



Он продолжил: «На самом деле на этот раз мы подготовлены к записи как никогда ранее в нашей истории; поэтому нет причин не проделать большую работу, так как пройдено уже более половины пути. Просто написать четыре или пять новых песен и уделить внимание другим — и всё будет готово. Если у нас будет свободное время, которое, как мне известно, появится к концу этого года, возможно, мы сосредоточимся на альбоме и как следует возьмёмся за него».



На вопрос о том, существует ли вероятность, что новый альбом SLAYER выйдет в следующем году, Kerry сказал: «Это возможно, но я, конечно, не буду этого обещать, потому что каждый раз, когда я это делаю, я обманываю себя! (смеётся)».







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