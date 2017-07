сегодня



Профессиональная видеосъёмка выступления DANKO JONES на Graspop 2017 Профессиональная видеосъёмка всего выступления DANKO JONES на фестивале Graspop, состоявшегося 17 июня этого года, опубликована ниже.



Сет-лист:



"I Gotta Rock"

"Sugar Chocolate"

"The Twisting Knife"

"First Date"

"You Are My Woman"

"Do You Wanna Rock"

"Invisible"

"Full Of Regret"

"My Little RNR"

"Had Enough"

"Wild Cat"

"Lovercall"

"Gonna Be A Fight Tonight"









