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*Danko Jones*



11 июл 2017 : 		 Профессиональная видеосъёмка выступления DANKO JONES на Graspop 2017

8 июл 2017 : 		 Концертное видео DANKO JONES

22 мар 2017 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

3 мар 2017 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового альбома DANKO JONES

22 фев 2017 : 		 Новое видео DANKO JONES

6 фев 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления DANKO JONES

28 янв 2017 : 		 Новая песня DANKO JONES

14 дек 2016 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет весной

10 май 2016 : 		 Видео с выступления DANKO JONES

18 янв 2016 : 		 Вокалистка LACUNA COIL в песне DANKO JONES

15 янв 2016 : 		 Трейлер концертного релиза DANKO JONES

2 окт 2015 : 		 Видео с текстом от DANKO JONES

18 июл 2015 : 		 Концертное видео DANKO JONES

13 фев 2015 : 		 Новое видео DANKO JONES

10 янв 2015 : 		 Новая песня DANKO JONES

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом DANKO JONES выйдет в феврале

16 окт 2014 : 		 DANKO JONES джемуют DOWN

3 апр 2014 : 		 DANKO JONES исполняют BLACK FLAG

21 фев 2014 : 		 Сборник раритетов DANKO JONES

5 дек 2013 : 		 Новое видео DANKO JONES

25 апр 2013 : 		 DANKO JONES ответили на вопросы поклонников

16 апр 2013 : 		 Новое видео DANKO JONES

6 окт 2012 : 		 Новое видео DANKO JONES

20 сен 2012 : 		 Фрагмент нового трека DANKO JONES

18 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома DANKO JONES

14 сен 2012 : 		 Фрагмент нового трека DANKO JONES

28 авг 2012 : 		 Новая песня DANKO JONES

21 авг 2012 : 		 Новая песня DANKO JONES

19 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома DANKO JONES

11 авг 2012 : 		 Фрагмент нового трека DANKO JONES

3 авг 2012 : 		 Трейлер нового альбома DANKO JONES

9 май 2012 : 		 Первый DVD DANKO JONES выйдет в июне

3 май 2012 : 		 DANKO JONES пишут новый альбом

10 ноя 2011 : 		 Новый ЕР DANKO JONES доступен для прослушивания

25 окт 2011 : 		 DANKO JONES продаёт свою коллекцию дисков METALLICA после прослушивания альбома “Lulu”

22 июн 2011 : 		 DANKO JONES расстались с барабанщиком и нашли ему замену

16 мар 2011 : 		 Новое видео DANKO JONES

8 окт 2010 : 		 Новое видео DANKO JONES

9 июн 2010 : 		 Новый альбом DANKO JONES официально выпущен в США

28 май 2010 : 		 DANKO JONES выступят перед GUNS N'ROSES в России

13 май 2010 : 		 Новое видео DANKO JONES

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Профессиональная видеосъёмка выступления DANKO JONES на Graspop 2017

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Профессиональная видеосъёмка всего выступления DANKO JONES на фестивале Graspop, состоявшегося 17 июня этого года, опубликована ниже.

Сет-лист:

"I Gotta Rock"
"Sugar Chocolate"
"The Twisting Knife"
"First Date"
"You Are My Woman"
"Do You Wanna Rock"
"Invisible"
"Full Of Regret"
"My Little RNR"
"Had Enough"
"Wild Cat"
"Lovercall"
"Gonna Be A Fight Tonight"

DANKO JONES - Pro-Shot Video Of Entire Graspop 2017 Show Posted



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