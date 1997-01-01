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*Purtenance*



12 июл 2017 : 		 Новая песня PURTENANCE

27 дек 2016 : 		 PURTENANCE продлили контракт с Xtreem Music

29 июл 2015 : 		 Новая песня PURTENANCE

11 сен 2013 : 		 Новая песня PURTENANCE

1 авг 2011 : 		 Вышло переиздание PURTENANCE

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Новая песня PURTENANCE

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"In The End Only Death Will Remain", новая песня группы PURTENANCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Paradox Of Existence", выход которого запланирован на двенадцатое сентября на Xtreem Music.

PURTENANCE - New EP Due In September, First Single Streaming Now




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