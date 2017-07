сегодня



Новая песня PURTENANCE "In The End Only Death Will Remain", новая песня группы PURTENANCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Paradox Of Existence", выход которого запланирован на двенадцатое сентября на Xtreem Music.











