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*Monarch*



11 июл 2017 : 		 Новая песня MONARCH

23 янв 2012 : 		 Детали нового альбома MONARCH

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Новая песня MONARCH

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"Song To The Void", новая песня группы MONARCH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Never Forever", выход которого запланирован на двадцать второе сентября на Profound Lore Records.

MONARCH To Release Never Forever Album In September; вЂњSong To The VoidвЂќ Video Streaming




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