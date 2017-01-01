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*Livid*



11 июл 2017 : 		 Новый альбом LIVID доступен для прослушивания

2 июл 2017 : 		 Новая песня LIVID

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Новый альбом LIVID доступен для прослушивания

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Экспериментальная дум-группа LIVID выпустит 14 июля свой новый альбом "Beneath This Shroud, The Earth Erodes" на всех цифровых платформах, в формате диджипак и в виде лимитированного издания на прозрачном пурпурном виниле. Оформлением альбома занимался Cryptworm (Bell Witch, Cough), а послушать эту работу целиком можно ниже.

LIVID - New Album Streaming In Full





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