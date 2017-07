сегодня



Новый альбом LIVID доступен для прослушивания Экспериментальная дум-группа LIVID выпустит 14 июля свой новый альбом "Beneath This Shroud, The Earth Erodes" на всех цифровых платформах, в формате диджипак и в виде лимитированного издания на прозрачном пурпурном виниле. Оформлением альбома занимался Cryptworm (Bell Witch, Cough), а послушать эту работу целиком можно ниже.





Beneath This Shroud, The Earth Erodes by Livid







