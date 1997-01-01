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*Battle Beast*



11 июл 2017 : 		 Мультикамерная съёмка выступления BATTLE BEAST

10 май 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

3 апр 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

29 мар 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

9 мар 2017 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «Наш прошлый гитарист хотел всё держать под контролем»

20 фев 2017 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

3 фев 2017 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

21 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

13 янв 2017 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

23 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

19 дек 2016 : 		 BATTLE BEAST представили новую песню

15 дек 2016 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

25 ноя 2016 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой

13 апр 2016 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

26 мар 2016 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST исполняет AC/DC и BON JOVI

27 мар 2015 : 		 BATTLE BEAST выступили с бывшей вокалисткой

27 фев 2015 : 		 BATTLE BEAST расстались с основным автором

27 янв 2015 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST стал номером один в Финляндии

30 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

23 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

17 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BATTLE BEAST

12 дек 2014 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

22 ноя 2014 : 		 Видео с текстом от BATTLE BEAST

24 окт 2014 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в январе

2 сен 2014 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

2 дек 2013 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

10 сен 2013 : 		 Видео с текстом от BATTLE BEAST

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

27 июл 2013 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

18 май 2013 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST доступен для прослушивания

16 май 2013 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

25 апр 2013 : 		 Новая песня BATTLE BEAST

20 мар 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BATTLE BEAST

8 мар 2013 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в мае

20 фев 2013 : 		 Выход нового альбома BATTLE BEAST отложен

16 ноя 2012 : 		 Новый состав BATTLE BEAST дебютировал на сцене

19 сен 2012 : 		 BATTLE BEAST сменили вокалистку

8 июн 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления BATTLE BEAST

28 мар 2012 : 		 ELÄKELÄISET записали кавер-версию на BATTLE BEAST

26 янв 2012 : 		 BATTLE BEAST откроют концерты NIGHTWISH в России

23 янв 2012 : 		 Трейлер к новому альбому BATTLE BEAST

15 янв 2012 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

13 янв 2012 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST доступен для прослушивания

22 ноя 2011 : 		 BATTLE BEAST на NUCLEAR BLAST RECORDS

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Мультикамерная съёмка выступления BATTLE BEAST

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Esa Kankaala опубликовал мультикамерную видеосъёмку с выступления BATTLE BEAST, состоявшегося 30 июня на LankaFest в Puolanka, Финляндия.

BATTLE BEAST Live At Finland's LankaFest; Multi-Cam Video Streaming





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