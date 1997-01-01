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Мультикамерная съёмка выступления BATTLE BEAST Esa Kankaala опубликовал мультикамерную видеосъёмку с выступления BATTLE BEAST, состоявшегося 30 июня на LankaFest в Puolanka, Финляндия.













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