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все новости группы
Battle Beast
11 июл 2017
:
Мультикамерная съёмка выступления BATTLE BEAST
10 май 2017
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
3 апр 2017
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
29 мар 2017
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
9 мар 2017
:
Вокалистка BATTLE BEAST: «Наш прошлый гитарист хотел всё держать под контролем»
20 фев 2017
:
Новое видео BATTLE BEAST
3 фев 2017
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
21 янв 2017
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
13 янв 2017
:
Новое видео BATTLE BEAST
23 дек 2016
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
19 дек 2016
:
BATTLE BEAST представили новую песню
15 дек 2016
:
Новое видео BATTLE BEAST
25 ноя 2016
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой
13 апр 2016
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
26 мар 2016
:
Вокалистка BATTLE BEAST исполняет AC/DC и BON JOVI
27 мар 2015
:
BATTLE BEAST выступили с бывшей вокалисткой
27 фев 2015
:
BATTLE BEAST расстались с основным автором
27 янв 2015
:
Новый альбом BATTLE BEAST стал номером один в Финляндии
30 дек 2014
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
23 дек 2014
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
17 дек 2014
:
Трейлер нового альбома BATTLE BEAST
12 дек 2014
:
Новое видео BATTLE BEAST
22 ноя 2014
:
Видео с текстом от BATTLE BEAST
24 окт 2014
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в январе
2 сен 2014
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
2 дек 2013
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
10 сен 2013
:
Видео с текстом от BATTLE BEAST
31 авг 2013
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
27 июл 2013
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
18 май 2013
:
Новый альбом BATTLE BEAST доступен для прослушивания
16 май 2013
:
Новое видео BATTLE BEAST
25 апр 2013
:
Новая песня BATTLE BEAST
20 мар 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома BATTLE BEAST
8 мар 2013
:
Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в мае
20 фев 2013
:
Выход нового альбома BATTLE BEAST отложен
16 ноя 2012
:
Новый состав BATTLE BEAST дебютировал на сцене
19 сен 2012
:
BATTLE BEAST сменили вокалистку
8 июн 2012
:
Профессиональное видео с выступления BATTLE BEAST
28 мар 2012
:
ELÄKELÄISET записали кавер-версию на BATTLE BEAST
26 янв 2012
:
BATTLE BEAST откроют концерты NIGHTWISH в России
23 янв 2012
:
Трейлер к новому альбому BATTLE BEAST
15 янв 2012
:
Видео с выступления BATTLE BEAST
13 янв 2012
:
Новый альбом BATTLE BEAST доступен для прослушивания
22 ноя 2011
:
BATTLE BEAST на NUCLEAR BLAST RECORDS
сегодня
Мультикамерная съёмка выступления
BATTLE BEAST
Esa Kankaala опубликовал мультикамерную видеосъёмку с выступления BATTLE BEAST, состоявшегося 30 июня на LankaFest в Puolanka, Финляндия.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).